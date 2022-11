Déficit comercial en combustibles ya supera los $us 1.000 millones hasta septiembre

Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), de enero a septiembre de esta gestión, las internaciones de combustibles y lubricantes sumaron $us 3.323 millones, mientras que las ventas externas de gas acumularon $us 2.305 millones.

Los datos del INE echaron por tierra todas las previsiones con las que se inició esta gestión. YPFB, por ejemplo, proyectó que las compras de diésel y gasolina no serían mayores a los $us 2.960 millones en ingresos estimados que este 2022 recibirá por la venta externa de gas natural. No obstante, faltando tres meses para acabar el año, ya se sobrepasó con creces el récord de $us 2.120 millones en importación de combustibles de 2021.