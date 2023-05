¡Dejen en paz a nuestros niños!

No es posible conocer la población exacta de gays y lesbianas porque al ser la “orientación sexual” una “prerrogativa” (así se convirtió) personal, no hay registros “oficiales” sobre el tema. Algunas estimaciones sugieren que podría estar alrededor del 5 al 10% de la población mundial. ¿En nuestro país? ¡Nadie sabe!

Un aspecto a tomar en cuenta sobre el tema, es que los LGBT son sumamente activos y en eso se parecen mucho a los multipluris que además los aceptan sin reticencias. Y lo son tanto, que lograron “tomar”, por ejemplo, Hollywood (prácticamente no hay película, serie de TV o documental que no incluya un par de gays y/o lesbianas, probablemente introduciendo en el público la idea de que tales “actitudes” son “normales” ). O actores y cantantes que últimamente no tienen reparo en admitir su “orientación sexual” como Ricky Martin, o entre las más famosas del cine como Jody Foster y muchos, muchos más. Pero “tomaron” también el ámbito político como Gustavo Melella, el gobernador de la Tierra del Fuego en la Argentina o María Fernanda Villone concejal de Loncopué (Neuquén), también en Argentina que admite públicamente su lesbianismo. Entre los países latinoamericanos el que tiene una lista más amplia de políticos LGBT es Colombia,19 en total; Chile con 7; Brasil con 4, Bolivia 1 y así podríamos seguir enumerándolos. Los países europeos, ni qué decir, igual que los asiáticos y Australia (Wikipedia).

En nuestro país, probablemente mucho de lo que los profesores bolivianos cuestionan del nuevo curriculum educativo, tiene que ver con el tema. En todo caso, lo que los padres de familia argumentan, es que, al no estar en contra de “los LGBT”, una vez conseguido el respeto de la comunidad en general para quienes quieren considerarse de un sexo al que biológicamente no pertenecen, comiencen ellos (los LGBT) a respetar a la sociedad en su conjunto, pero sobre todo a la niñez y no intenten adoctrinar sus mentes que no están todavía suficientemente formadas, como para imbuir, directa o indirectamente, doctrinas, ideas o formas de conducta que solo deberían someterse a consideración, cuando el niño alcance su mayoría de edad y sea capaz de decidir por sí mismo, sin influencia alguna, su destino como ser humano. Así que, señores LGBT, ¡dejen en paz a nuestros niños!