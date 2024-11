Del bloqueo infame al escándalo inaudito

Desde 1982, a cuarenta y dos años de haberse recuperado la democracia en el país y en la antesala del Bicentenario de la fundación de la República, no se había tenido registro de un inaudito y vergonzoso episodio tal como el del viernes último en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que representa el primer poder del Estado. Nada más y nada menos, para escarnio mayor. Aquel día, 8 de noviembre, el presidente Luis Arce, debía presentar su informe de cuatro años de gestión, en la recta final de su mandato. Pero no pudo hacerlo porque la ‘solemne sesión’ convocada al efecto tuvo que ser suspendida por el presidente nato de la ALP y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, cuando un grupo de parlamentarios de la bancada evista, intentó tomar la testera y al no poder hacerlo, incurrió en actos de intolerancia y violencia que hicieron blanco en Choquehuanca y sus acompañantes.