Del dicho al hecho…

La Constitución Política del Estado establece que toda “persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación” (Art. 17). Además, en el artículo 77, dispone que la “educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla” (Inc. I) y que el “sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio” (Inc. III).

El resultado es que el sistema educativo boliviano es desastroso y lo poco que se avanzó a partir de 1982, cuando el país optó por el sistema democrático, fue revertido desde 2006, cuando el MAS se apoderó del Estado y decidió impulsar una reforma anacrónica que no sólo que barrió con lo logrado sino que agudizó las falencias existentes para cumplir la misión constitucional.

El tema viene a cuento porque estamos en el tormentoso tiempo de las inscripciones escolares, en el que ya se pueden observar las falencias del sistema vigente, pues los padres/madres andan desesperados porque sus hijas/os (ayayayyy por las concesiones gramaticales que se deben hacer en estos tiempos) logren ingresar al colegio que quieren (porque es mejor o está más cerca del hogar). De hecho, no se termina de diseñar un proceso ordenado de inscripción, lo que provoca aglomeraciones desde las madrugadas para alegría de los vendedores de alimentos callejeros.

En el caso de los establecimientos fiscales estas aglomeraciones son más visibles y en el caso de los privados y de convenio las hay menos, pero no por ello menos problemas. Uno de ellos, es el monto de las pensiones que los padres deben abonar. No es un tema fácil. De hecho, su definición no responde a criterios técnicos, sino a presiones provenientes de los propios padres. Muchos de ellos, en este tiempo, se alían con los burócratas del Estado que están muy predispuestos a ahogar al sistema privado.