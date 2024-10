Del estupro y cosas peores

Básicamente, el estupro es el delito de tener relaciones sexuales con una persona menor de edad. Entre las desinformaciones que son reproducidas en las redes sociales circula la que indica que no hay estupro cuando la víctima ha consentido en esas relaciones, pero eso no es cierto. Si una relación sexual se obtuviere mediante el uso de la fuerza, ese ya sería otro delito, el de violación, y la minoridad de la víctima sería un agravante.

Manuel Ossorio definió al estupro como el “delito que comete quien tuviere acceso carnal con mujer honesta (aunque no sea virgen) mayor de 12 años y menor de 15”, lo que estaba en sintonía con el artículo 120 del Código Penal argentino, hasta antes de la reforma de 1999. Guillermo Cabanellas agregó que era estupro “siempre que no se use fuerza o intimidación o no se halle privada de razón o de sentido, o cuando no pudiera resistir, por cualquier causa”. Antes de estos dos tratadistas, Francesco Carrara, considerado “el sumo maestro del Derecho Penal”, dejó dicho que estupro es “el conocimiento carnal de una mujer libre y honesta, precedida de seducción verdadera o presunta, y no acompañada de violencia”.