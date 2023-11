Del golpe de calor al golpe de timón

Los más afectados han sido los pueblos indígenas de Beni y del norte de La Paz. Se cuenta una treintena de viviendas quemadas; es decir, familias que perdieron todo lo que tenían y que piden ayuda entre lágrimas. Además, sus fuentes de agua fueron contaminadas por las cenizas y ya no pueden acceder a ellas. Aparte de sus hogares, murieron miles de animales que eran sus mascotas o sus fuentes de alimentación, además de haberse quebrado el equilibrio de ellos con la naturaleza.

El daño es inmenso y da la impresión de que no fue dimensionado por los responsables, en el Ministerio de Defensa, en la ABT y en el INRA, por no mencionar la cartera de Gobierno que hace tiempo debió enviar personal de inteligencia para detectar a los quemadores profesionales y ponerlos ante la justicia. Se lo ha hecho en los últimos días, pero es una reacción tardía, como también lo es la búsqueda de ayuda internacional, cuando los incendios de sexta generación pudieron ser impedidos con más helicópteros y aviones cisterna, que nunca llegaron y que Bolivia no pudo adquirir, pese a que cada año hay problemas del mismo tipo.