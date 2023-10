Del papel al byte

Fuentes tuvo mayor conciencia de la importancia que este archivo podía tener en el futuro y es quien contribuye con la mayor cantidad de ejemplares. El mexicano, confiado en su propia grandeza y en la de sus amigos, guardaba todo: una copia de las cartas mecanografiadas que enviaba y los originales que recibía de sus colegas. Vargas Llosa conservó algunas que recibió, pero no tenía copias de las despachadas. Gabo y Cortázar no prestaban mucha atención a estos documentos. La contribución de amigos y familiares; además de las que se preservan en las universidades de Princeton, New Jersey y Austin, Texas, conforman el conjunto de correspondencia contenido en esta publicación.