Demetrio Soruco, presidente del IBCE: “Pierde el país por la imagen de conflictividad que proyecta”

​Hace poco, el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Demetrio Soruco Henicke, dio una buena noticia. El comercio exterior registró un segundo superávit consecutivo, con protagonismo de los productos no tradicionales. Esto no impidió que las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia sigan cayendo, algo que calificó de “preocupante” para la futura estabilidad económica del país.

​ _¿Cuánto se podría exportar si no hubiera restricciones? Si en lugar de restricciones, el Estado implementara una Política de Promoción Selectiva de Exportaciones, como sugerimos desde el IBCE por varios años, la posibilidad de crecimiento de las ventas externas sería incalculable porque todo lo que podamos exportar es nada con relación a la demanda descomunal mundial y que se incrementa cada año, según la economía y la población. No resulta exagerado decir que, con una estrategia de exportación público-privada, en tres años Bolivia podría duplicar la venta de alimentos a mercados internacionales. Un caso puntual es el de la soya, que con las políticas adecuadas y el uso de biotecnología podría incrementar su volumen de exportación en casi $us 1.000 millones adicionales por año.

_¿Por qué se restringen los productos agropecuarios de Santa Cruz, pero no los del occidente del país? Eso es algo que el Gobierno central debería responder; sin embargo, pensando “desde la buena fe”, la razón podría ser la preocupación gubernamental de que no haya inflación en el sector de alimentos básicos para los seres humanos e insumos para animales, principalmente producidos en el departamento de Santa Cruz. El 76% del volumen total de alimentos del país lo genera la región cruceña, además del 87% de las agroexportaciones.

_¿Cómo afectan los bloqueos y protestas? De varias formas, y en todas perdemos. Pierden los operadores económicos, los exportadores, importadores, transportistas, despachantes, etc., porque no pueden trabajar con normalidad, lo que puede entrañar castigos económicos establecidos en los contratos, por incumplimiento de entregas a tiempo, así como por la pérdida de conexiones en puertos, entre otras. Pero pierde el país también por la imagen de conflictividad que proyecta. Pocos quieren hacer negocios que puedan resultar truncados, podemos llegar a ser estigmatizados como un “país problema”.

_¿Se aprovechan acuerdos bilaterales o multilaterales?

Definitivamente no. Tenemos muchos acuerdos preferenciales, incluso esquemas de cooperación comercial, como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que abren posibilidades de exportación. Sin embargo, se utilizan mínimamente porque las condiciones en el país, para producir y exportar más, no son las mejores. Exportar entraña esfuerzos y riesgos, mucho más en un país enclaustrado geográficamente. Y cuando el entorno para invertir, producir y exportar no es el mejor, el resultado es la no diversificación con nuevos emprendimientos.