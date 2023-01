Democracias heridas

Algunos piensan que un profesional de una rama debiera sólo especializarse en la misma y no opinar sobre otros campos. Concuerdo con esta visión sólo en los casos que son especializados y requieren una formación adicional. He escuchado a profesionales hablar “herejías” por ignorancia.

Pero esa no es la norma, sino la excepción. El filólogo peruano, Armando Zubizarreta, señalaba que la universidad no sólo debía concentrarse en formar profesionales, ni científicos, sino hombres cultos. Según este autor, “un científico o un profesional … que sea ignorante de todo lo que está más allá de su ciencia o su profesión no es, sin embargo, un verdadero bárbaro.”