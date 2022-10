No me he equivocado con el título; sí, puse democracia iliberal, con i por delante, en contraposición a la democracia liberal, de la cual soy un firme defensor. Lamentablemente, en la actualidad las democracias iliberales están creciendo en número e influencia, desvirtuando y socavando los fundamentos de un verdadero orden democrático, en el cual el poder está limitado y sujeto al Estado de derecho.