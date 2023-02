Dengue: padres gastan de su bolsillo para laboratorios y remedios costosos

Angustiada y con ojos llorosos, Tatiana Corani muestra la orden de laboratorio que le extendieron este lunes en el hospital Mario Ortiz para su hijo, de tres años, que está intubado debido al dengue. Toma coraje frente a las cámaras para contar su drama y asegurar que los padres de familia se ven obligados a asumir gastos en medicamentos y exámenes de laboratorio, que no están disponibles en la farmacia institucional o que no son cubiertos por el Sistema Único de Salud (SUS).

“Aquí no hacen estos laboratorios, debo ir a un centro privado. Necesito Bs 250 y ya gasté todo lo que tenía. Impotencia es lo que se siente”, dice Tatiana, al señalar que necesita completar las pruebas de laboratorio de su hijo, con exámenes de anemia y procalcitenina, que en el hospital de niños no los hacen. Además, asegura que cada día gasta entre Bs 200 y Bs 300 en remedios.