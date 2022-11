Denigrándonos no malograrán la reforma

En efecto, de la manera más sospechosa, este jueves 24 de noviembre me han notificado con una “Auditoría Especial” elaborada en mi contra por los “puentes trillizos”, alegando falsamente que en dicha obra, concluida exitosamente hace 12 años, hubieran irregularidades y un supuesto sobreprecio de 3.1 millones de dólares.

No solo que la Contraloría “demoró” una década en la auditoría, sino que el “Informe Preliminar” fue concluido el pasado 31 de diciembre de 2021, lo que significa que la “auditoría” estuvo guardada 11 meses, seguramente esperando el momento político oportuno para notificarme y hacerla pública, en el vano, pero ruin intento de desprestigiarme y echar lodo sobre una gestión edil que los paceños siguen ponderando como una de las más transparentes y beneficiosas para nuestra urbe; se trata ahora de restarme credibilidad en la tarea de la reforma judicial que he emprendido junto a prestigiosos abogados.

El proceder infame de Contraloría no es nuevo, hace más de una década que este órgano de control estatal ha sido convertido en mecanismo de persecución política contra los que somos contrarios al autoritarismo. Pero lo nuevo de la infamia es que ya el año 2010, terminada mi gestión y rota la alianza que el MSM tenía con el MAS, esa misma Contraloría presidida por un señor de apellido Herbas, ya inició una primera auditoría por el mismo tema y, siguiendo instrucciones gubernamentales, apenas iniciada remitió obrados al Ministerio Público, instaurándome nada menos que una acción penal por supuestos indicios de “contratos lesivos al estado”.

La sindicación y la falsa auditoría es tan burda como inocua. En junio de 2007 contraté como alcalde, previa licitación pública internacional, la construcción de los puentes trillizos por un monto de 14 millones de dólares financiados por la CAF, bajo la modalidad llave en mano. Al año siguiente se desató una crisis económica internacional y los precios de los materiales, especialmente el acero, se dispararon en el mercado y la obra estuvo a punto de paralizarse y malograrse. Ello me obligó a convertir el precio del contrato de dólares a Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs) para mantener el poder adquisitivo del precio convenido, y lo hice mediante una decisión gerencial como alcalde y con el pleno aval no solo del Concejo sino del gobierno nacional, presidido por Evo Morales y por el ministro de finanzas de la época, el actual Pdte. Arce Catacora, quienes aprobaron el crédito adicional que también me otorgó la CAF para cubrir el incremento de 3.1 millones de dólares que compensaban las UFVs.