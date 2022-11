Denunciados por tenencia de droga en puntos de bloqueo fueron liberados; la Policía dice que son personas en situación de calle

Al menos ocho hombres, entre ellos un menor de edad, cayeron detenidos por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), sin embargo quedaron en libertad al evidenciarse que se trataba de adictos a las drogas que vivían en los canales de drenaje.



Los informes iniciales dieron cuenta que ante el llamado de ciudadanos que alertaron la presencia de sujetos en poder de sustancias prohibidas en calles cerca de puntos de bloqueos, los agentes acudieron la noche del miércoles por inmediaciones del octavo anillo en la zona del cambódromo.



Por el lugar se procedió a la detención de ocho hombres entre los que figuraba un menor de edad que además tenían en su poder envoltorios con sustancias controladas.



El director de la Felcn de Santa Cruz, Miguel Ángel Burgoa, informó de la detención de estas personas que salían para hacer algunos cobros e incluso amenazar contra la integridad de algunos ciudadanos.



No eran de punto de bloqueo



Los detenidos fueron mostrados y presentados en la Felcn. Sin embargo, al tratarse de adictos a las drogas y al no haberse reunido los requisitos para su aprehensión la Fiscalía de Sustancias Controladas dictó el cese de su arresto.



Se concluyó que los detenidos no estaban en un punto fijo o no eran parte de los grupos que bloquean en demanda por el censo.



Sin embargo, la Felcn informó que los agentes se movilizaron para garantizar la tranquilidad de los vecinos en esa zona y evitar posibles actos de violencia.