Denuncian a la Policía por golpear a activista del cambódromo

"Esperamos que este tema quede como precedente para la Policía, para que no actúe de forma desproporcionada frente a una situación que es defensa de derechos humanos. El informe de la Policía decía que había gente que estaba insultando, discriminando a otras personas, querían sostener un caso de discriminación, pero el fiscal descartó esto por una serie de declaraciones y filmaciones", explicó Jorge Valda, abogado de las tres personas aprehendidas el sábado, debido a enfrentamiento entre civiles y uniformados en el cambódromo.

"El fiscal accedió y señaló que no permitirá que los policías actúen maltratando a las personas que no cometen delitos, porque los están sindicando por delitos que no corresponden siquiera a una imputación", advirtió el jurista.