Denuncian a rector de universidad indígena del Chaco por abuso sexual

“Yo estaba arreglando los archivos, de repente, el rector entró a mi oficina de trabajo. Cerró la puerta, me agarró de mi cintura, trató de besarme, me decía que yo era muy linda, cuando alguien tocó la puerta. Me callé porque él dispone de todos los funcionarios que son más de 100 entre docentes y administrativos. Yo estudio en la universidad, también trabajo y me enteré que otras compañeras sufrieron lo mismo, estaba siguiendo las denuncias y me uní a ellas en busca de justicia”, dijo una de las denunciantes.

“El 9 de julio a las 13:45 el rector ingresó a mi oficina, abrió la puerta y la cerró. Se me acercó y por detrás sentí que me mordió la oreja y agarraba mi cara e intentó besarme. Yo me puse mal, agaché mi cabeza para que no logre besarme, luego se alejó riéndose y me dijo que era muy bonita. Yo le respondí: ‘licenciado usted tiene su familia, tiene su hija’ y luego volvió a acercarse y forcejeó para volverme a besar. Después me abrazó y tocaba mis pechos”.