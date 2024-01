Denuncian extorsiones en línea desde Santa Cruz a familias migrantes en EEUU

Son varias las personas que han denunciado extorsiones vía Santa Cruz hasta Estados Unidos con una sutil manera de sonsacar dinero, vía internet.

Los extorsionadores, muy hábilmente, clonan correos electrónicos, ubican amistades de alguna persona que vive en Estados Unidos y va de visita a Santa Cruz, particularmente. Las llaman y les hacen un drama indicando que su amigo (a) ha perdido el vuelo de retorno y que su equipaje salió con el avión y podría ser confiscado hasta poder perderlo si la Aduana lo toma.

Exigen una cantidad de dinero para supuestamente evitar el decomiso, muestran fotografías y supuestas pruebas del equipaje que está con una buena cantidad de dinero a decir de la supuesta víctima, que ha quedado retenida por no tener las pruebas respectivas del Covid.

Insisten hasta conseguir que les transfieran dinero a una supuesta funcionaria de la aerolínea y logran su cometido rebajando el monto de $us 980 a 250 o un poco más.

Lo impresionante, según las denuncias, es que hablan con una seguridad y astucia que hasta envían fotografías de sus identidades a través de números de WhatsApp, convenciendo a la ocasional víctima y utilizan voces idénticas con Inteligencia Artificial que hace pensar que la persona afectada es la que está hablando al otro lado de la línea.

Los nombres enviados de los presuntos extorsionadores son Xavier Humberto Ospina y Julio Bernardo Anorace Requena, ambos supuestamente funcionarios de Airlines Latam, quienes instruyen que se envíe el dinero a una mujer de nombre Mary Fernanda Almanza Montero, a través de una cuenta del Banco Ganadero, pero enviado mediante Wester Union.

La última extorsión fue de $us 266 depositados en Wester Unión, el pasado lunes hasta que la persona extorsionada logró, después de varios intentos, comunicarse con la supuesta afectada, retenida en ventanillas de Airlines Latam en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

Es así como se están realizando esta clase de extorsiones y estafas, por lo que se advierte a los ocasionales visitantes tener muy en cuenta este hecho para que tomen sus previsiones y que sus familiares no caigan en este tipo de engaños.

Testimonios

“Pensé que me hablaba mi hija, fueron solo unos segundos, pero luego la comunicación solo fue por textos y los extorsionadores me pedían $us 5.000, pero atiné a llamarla directamente y me dijo que estaba bien y que no había perdido nada. Luego bloqueé a esas personas para que no me sigan presionando”, dijo una mujer identificada como Margarita y que vive en Virginia, Estados Unidos, hace 12 años.

Otra mujer, de nombre Marcela, aseguró que fue extorsionada con 300 dólares porque se comunicaron con ella también, indicando que le llamaron para decirle que su esposo fue detenido en Viru Viru con su equipaje con varios encargos para Estados Unidos.

“Era una persona que seguramente conocía la actividad de mi esposo y sabía que traía encargos en su equipaje”, dijo la mujer.

De su lado, don Jorge A.T. También migrante en Virginia, hace más de una década, indicó que fue víctima de extorsión cuando le llamaron para decirle que su hijo, que estaba en Santa Cruz, había perdido el vuelo y que su equipaje iba a ser decomisado si no pagaban la suma de 500 dólares. Les dijo que no contaba con esa cantidad de dinero, pero tuvo que pagar $us 250 a un supuesto funcionario de una aerolínea y al final resultó ser una estafa.

“La verdad me sorprendieron y tuve que acceder al pago, ya que mi hijo no me contestaba la llamada”, aseguro.

