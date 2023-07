Denuncian fiesta de efectivos policiales en casa secuestrada

Propietarios y el abogado de una casa secuestrada por una investigación de sustancias controladas, denunciaron la realización de una fiesta con música, bebidas alcohólicas, comida y mujeres por parte de policías antinarcóticos y personal de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi).



De acuerdo con la denuncia, el inmueble secuestrado se encuentra ubicado en el sexto anillo de la avenida Alemania. Los informes señalan que el 10 de noviembre de 2022 fue intervenido por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía luego de encontrarse en su interior 28 gramos de cocaína en estado sólido.



El abogado Carlos Dante Reyes Torrico, que defiende a los propietarios confirmó que la casa no fue incautada por orden judicial y solo permanece secuestrada para que pase ante un juez en materia de pérdida de dominio.



El jurista afirmó que el viernes cerca de las 11 de la noche acudieron al inmueble con los dueños ante el llamado de vecinos molestos por la música a todo dar y una borrachera. Llegaron a la casa acompañados de su esposa y los propietarios, encontraron a hombres y mujeres bebiendo con música, una parrillada y cantidad de cerveza.



Al tratar de ingresar el abogado denunció que fue agredido junto a su esposa y que también sufrió golpes la dueña del inmueble. Al final, lograron ingresar, y encontraron las habitaciones en total desorden. En medio de la música a todo volumen había colchones en el piso, comida fruto de una parrillada, conservadoras llenas de bebidas alcohólicas, además de vehículos incautados al narcotráfico que eran estacionados en el lugar.



“Mi clienta, la dueña de la casa fue golpeada, a mí, me propinaron golpes igual que a mi esposa. Todos eran policías de la Felcn y de Dircabi pero en ese instante les pedí que se calmen solo queríamos inspeccionar el inmueble con los dueños. Yo soy discapacitado de mi ojo derecho, pero igual nos ultrajaron”, dijo el abogado.



El jurista y la propietaria de la casa filmaron todo y aseguraron que en la fiesta y borrachera participaron policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), también personal de Dircabi.



Llamaron a la Policía y acudieron patrullas del 110 y verificaron que se trataba de agentes de civil de la Felcn. En las filmaciones se observa que varios escapan, otros tratan de dar explicaciones mientras que otros dormían en aparente estado de ebriedad.



El abogado Reyes Torrico y la dueña de la casa acudieron a la Policía de Los Tusequis para sentar denuncia por lesiones.







Dircabi limpió y vació la casa



Según pesquisas de la Felcn y la Fiscalía, los propietarios de la casa alquilaron a una pareja, pero estos metieron a otros familiares y algunos de ellos empezaron a acopiar cocaína y vender al raleo.



De esa manera fue que la Felcn capturó a uno de los autores del delito de suministro que fue enviado a la cárcel de Palmasola.



Sin embargo, se realizaron las investigaciones y se detectó que los alquilantes; es decir, la pareja tiene antecedentes penales por narcotráfico y otros delitos graves.



Los dueños del inmueble aseguran que hasta el momento no existe una orden de incautación por parte de la justicia y que se encuentra solo en calidad de secuestrado y ocupado por Dircabi.



EL DEBER trató de recoger la versión de Dircabi, pero no fue posible ubicar a los responsables. Tampoco se logró obtener una respuesta de la Felcn, cuyos agentes fueron señalados y denunciados por participar de una fiesta con bebidas y mujeres en el inmueble, donde Dircabi estacionaba vehículos incautados.



Después de la denuncia del abogado y los dueños, la casa fue totalmente limpiada por personal de Dircabi que acudió con funcionarios para sacar todo. Los vecinos filmaron el movimiento.