Derecho a la salud en Bolivia: crisis permanente

Asimismo, este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación.

Como es bien sabido, la salud pública no goza de buen estado –por no decir que es pésima– falta claridad en las políticas públicas para llegar a todos los sectores, el presupuesto es deficitario, ya que no cubre las necesidades requeridas, existe falta de tecnología, falta de personal médico, entre otras carencias.