Derechos Humanos vulnerados en Bolivia

La violación de los Derechos Humanos cometida en Bolivia le está dejando una alta factura al Estado. Ya nomás debe pagar alrededor de tres millones de dólares como reparación de daños a las víctimas o a sus familiares. A ello se suma una docena de otras demandas por los sucesos del Hotel Las Américas en lo que el Gobierno de Evo Morales llamó “el caso terrorismo”, una acusación que no se pudo demostrar y cuyo proceso fue anulado por falta de pruebas.

Bolivia ya cumplió 42 años de democracia ininterrumpida, en los que debería darse garantías a todos los ciudadanos de vivir en libertad, de ejercer sus derechos políticos, de expresarse sin restricciones, etc. No obstante, las 12 últimas denuncias que pueden convertirse en juicios contra el Estado, hablan de violación a los derechos humanos durante el periodo democrático. Estamos hablando del ataque armado y violento de efectivos de la Policía al hotel Las Américas y la ejecución de tres personas, a las que primero mataron y después acusaron de terrorismo, separatismo, etc. Las sindicaron y después las condenaron a pena de muerte, porque nadie les dio la opción de defenderse. Entonces se argumentó que hubo cruce de fuego y eso nunca se pudo demostrar. Los que perpetraron ese ataque están libres, nunca fueron detenidos y menos señalados por la justicia boliviana. El expresidente Evo Morales fue quien dijo públicamente que dio la orden para que ese operativo se realice.