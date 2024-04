Desaceleración económica exige medidas de ajuste concertadas

No tiene ningún sentido continuar con el negacionismo de la realidad y decir que estamos bien cuando no podemos importar, cuando debemos comprar dólares 20% por encima del tipo de cambio oficial, cuando se pierde 30% de la producción del principal cultivo nacional por ausencia de biotecnología, cuando no se tiene la cantidad suficiente de diésel para levantar la cosecha de verano o cuando no es posible usar a plenitud la Hidrovía por falta de limpieza y dragado en el canal de acceso. No estamos bien!