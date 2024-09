Desafíos y dilemas de milennials

Pero, mostrando la vena de la concentrada dosis de ambición y habilidad que lo ha llevado de ser cabeza de la marcha cocalera que enfrentó al gobierno interino de 2019 hasta el sitial que ocupa en la jerarquía del estado, ha declarado con énfasis que no sería parte del plan de Morales Ayma, a quien reitera su adhesión, pero buscando tomar una distancia perceptible y un espacio propio. Esto reitera la fórmula que le ha permitido lograr entendimientos con los grupos parlamentarios no masistas, construyendo un discreto, pero claro perfil dialoguista y moderado.

Esa imagen, muy significativa para un electorado empachado con los largos años de campaña electoral incesante, el enfrentamientos y violencia impuestos por el régimen masista, lo habilita La trayectoria forjada por semejante heraldo, uno de los figurines políticos más retorcidos e intrigantes de la historia del país, no queda claro si lo hizo como pre campaña del involucrado o buscando que los celos e intolerancia de Evo Morales, frenen en seco su ascenso.

Dicha carrera seguramente explotará, si la marcha de Morales logra una violenta ocupación de la sede de gobierno, gracias la pusilanimidad de los actuales presidente y vice del Estado. Ambos son algo más asustadizos que Morales y no entienden que la única forma de enfrentar creíblemente a su excompañero es dejando caer el mito del golpe de 2019 y reconociendo que Morales, al mando de su bancada y digitando al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue quien quebró el orden constitucional (golpe de estado) en 2017, al desconocer la soberanía popular y reformar ilegalmente la Constitución.

En ese escenario quedará nuevamente comprobado que la edad de los personajes no resuelve problemas y que si fue útil para proyectar una imagen, fue insuficiente para conducir una respuesta eficaz del Legislativo al ser maniatado por el gobierno actual, gracias a su alianza con los jueces autoprorrogados, con cuyos fallos amputaron sus facultades fiscalizadoras y limitaron su capacidad legislativa.

Encima, el presidente del Senado comparte limitaciones de formación y visión de otros dirigentes jóvenes del MAS que simplemente no aparecen ni se pronuncian sobre problemas esenciales del país, como los ya crónicos y descomunales incendios, que solo este año ya superan las cinco millones de hectáreas, calcinando más de 400 millones de árboles y 10 millones de animales .

La falsa tregua ambiental declarada por el Gobierno no abroga las leyes incendiarias que Evo lanzó, diciendo que son indispensables para la agricultura, omitiendo que en el Chapare no hay fuegos ni incendios. Una pausa ambiental verdadera debe obligar a que la tierra quemada no será utilizada económicamente, al menos por veinte años, e imponiendo la reversión, cuando los propietarios sean probados causantes del fuego, junto al cese de cualquier nueva licencia o título en ella.