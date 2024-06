Desalojo y castigo para frenar avasallamientos

La ocupación ilegal de tierras es sin duda la mayor dificultad que enfrentan los productores agropecuarios del oriente boliviano, especialmente los del departamento de Santa Cruz. Este problema ha sido recurrente y parece no tener solución, ya que estos avasallamientos suelen quedar impunes. Sin embargo, ahora surge una luz de esperanza: el Gobierno acaba de anunciar que las fuerzas del orden han liberado cinco predios agrícolas en la zona norte de Santa Cruz.



Los predios desalojados son Nueva Toledo, Nueva Toledo Uno, Monteverde, Garza Blanca y Fuji, ubicados cerca de la provincia Guarayos, una región donde se han denunciado violentas ocupaciones durante varios años. Todos estos predios cuentan con títulos consolidados en su derecho propietario.



Además de atentar contra la producción de alimentos, los invasores de tierra operan con violencia y ponen en riesgo la vida de los productores y legítimos propietarios. Llegan armados en horas de la noche en grupos de unas 50 personas. Los afectados han identificado a los mismos cabecillas liderando las invasiones en diferentes predios.



La permanencia de estos llamados “interculturales” en esas tierras ajenas les permitió apropiarse de la producción de soya de anteriores gestiones y ya se preparaban para sembrar otro millar de hectáreas.



Resulta muy positivo que a estos invasores se les haya puesto freno en estos cinco predios. Es un buen comienzo, pero queda mucho por hacer. Desde el sector productivo señalan que existen más de un centenar de propiedades agrícolas en el país que todavía deben ser desalojadas, una tarea que debe ser liderada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).



Justamente, un exdirector del INRA señalaba que las invasiones de tierra se han agravado en los últimos diez años porque los delincuentes han actuado con total impunidad. Dice que la propiedad agraria está garantizada en la CPE, por lo que la Policía y la justicia deben actuar en consecuencia, aplicando los procesos judiciales y sancionando a los culpables.



Este problema es tan delicado que incluso preocupa a representantes de otros países cuyos ciudadanos tienen presencia e inversiones en el sector agropecuario de Bolivia. Un diputado brasileño, por ejemplo, está solicitando, a través de los canales diplomáticos correspondientes, que las autoridades bolivianas tomen providencias para evitar lo que él describe como un potencial “baño de sangre” en zonas productivas de Santa Cruz, como San Julián. Advierte sobre la peligrosidad de estos invasores, que, según él, se escudan bajo la denominación de “movimientos interculturales”.



Esa apreciación no es una exageración. En los últimos años ya se han registrado decenas de enfrentamientos entre los invasores y los productores y comunidades locales. Ha habido heridos, muertos, secuestros y agresiones contra la prensa en estos conflictos de larga data. Todo este escenario constituye un polvorín que tarde o temprano va a explotar si no se comienza a aplicar todo el peso de la ley.



Al final del operativo policial en los cinco predios mencionados, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra cinco presuntos cabecillas y sus domicilios fueron allanados. Es importante que se les procese y se les aplique el castigo que se merecen. Se debe sentar un precedente para frenar los avasallamientos. Hay que desvirtuar la teoría de que estos sujetos gozaban de cierta protección política para perpetrar sus delitos. Es necesario desmontar todo el esquema delincuencial y restituir la seguridad jurídica a la producción nacional de alimentos.