Desasosiego

Cada vez que me siento a escribir esta columna, si ya tengo el tema definido, las investigaciones bibliográficas efectuadas, las entrevistas realizadas y todos los datos que me harán falta, redactarla es un momento placentero porque todo fluye muy rápido y de manera natural. Es como que la información obtenida ha estado suficientemente rumiada en mi cabeza y los párrafos van saliendo en orden y de manera sistemática. Me tomo algún tiempo para elegir el adjetivo más preciso, para evitar caer en lugares comunes, y en lo posible, intento encontrar una apertura atractiva y un cierre contundente. Detalles en los que me entretengo y disfruto.

Sin embargo -como está ocurriendo hoy-, si no tengo un tema claro, y por lo tanto, no he realizado investigaciones bibliográficas, tampoco entrevistas para recabar información y no tengo elementos novedosos que sorprendan o puedan interesar a algún lector, el momento de la redacción no es entretenido ni grato, todo lo contrario, puede ser angustiante y desagradable porque los tiempos de entrega que me he impuesto los cumplo siempre a rajatabla. Esa es una de las desventajas de quienes padecemos de obsesiones y manías.