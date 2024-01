Descalifican medida sobre el pago de remesas en moneda de origen

La última Carta Circular 662/2024 de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), que instruye a las entidades de intermediación financiera (EIF) y empresas de remesas, que realicen el pago de giros y remesas en la misma moneda en la cual se efectuó el envío, podría ahondar la escasez de dólares en el sistema financiero e, incluso, agrandar el mercado informal de dólares, advirtieron analistas y legisladores.



A pesar de que el oficialismo calificó la medida como un buen síntoma de la economía, y la ASFI ya advierte con sanciones por incumplimientos, en las entidades financieras que brindan el servicio de pago de remesas, la confusión y la desinformación se percibió ayer, durante un recorrido que hizo EL DEBER por la zona del Plan 3.000. Mientras tanto, desde la Asociación de Bancos de Bolivia (Asoban) prefirieron no emitir algún criterio.



“ASFI cree que billetes de remesas llegan volando adjuntos a un email. Esta medida causará que bancos y remesadoras suban comisiones o simplemente no ofrezcan sus servicios de transferencias por el alto riesgo operativo y regulatorio de ofrecerlo. El aumento de remesas no registradas seguirá en ascenso. Al final esto podría afectar negativamente a las RIN”, expresó el economista y analista Jaime Dunn en su cuenta de X.



Por su parte, Fabiola Guachalla, diputada de Creemos, consideró que con esta medida, la ASFI fomenta el crecimiento del mercado negro del dólar, ya que la moneda estadounidense es escasa desde hace mucho tiempo. “Ya se encuentra el dólar en 8 bolivianos, fácil. En cualquier momento puede llegar a 10 bolivianos y están tratando de maquillar y esta burbuja se va a romper en cualquier momento”, calificó.



El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, manifestó que existe una dificultad con la disponibilidad de los dólares y existe una solución: “exportar más, importar menos, atraer capital privado externo, endeudarnos más o que nos regalen dinero. Nadie regala dinero en este momento, entonces lo que nos queda es la exportación”, planteó.



Sin embargo, la diputada del MAS (ala arcista), Ninoska Morales, destacó que la medida de la ASFI significa que “el tema del dólar se está normalizando (...). En los bancos hay esta moneda en este momento, no hay ni colas, no hay ni demandas”, resaltó.



En tanto, el director de Estudios de la ASFI, Pedro Asturizaga, advirtió con sanciones por incumplimiento y que todo ciudadano está en derecho de hacerlo, en primera instancia, ante el punto de reclamo de la misma entidad financiera y, en segunda instancia ante la ASFI, la cual hará una evaluación y tomará las medidas respectivas. “Las entidades financieras cuentan con el efectivo suficiente. El Banco Central, durante la gestión pasada, desde el mes de mayo, ha incrementado la provisión de moneda extranjera a los bancos, entonces peden atender estos requerimientos”, remarcó.



El BCB ofrece ayuda



A un día de que la ASFI publicó su carta circular, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que coadyuvará con las entidades del sistema financiero nacional para que el pago de los giros y remesas se efectúe en dólares estadounidenses sin costo, a través de la Circular Externa CIEX Nº 5/2024. “La disposición del Ente Emisor, referida a giros y remesas enviadas desde el exterior, vela por los derechos de los consumidores financieros en todo el territorio nacional”, dice el comunicado.



La publicación expresa que, en el marco de la Circular 662/2024, emitida el 17 enero por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), “las entidades del sistema financiero podrán abonar los recursos correspondientes a giros y remesas en la cuenta corresponsal del Ente Emisor en el exterior, para su posterior retiro en dólares estadounidenses con cargo a sus cuentas en el BCB, y entrega a los beneficiarios finales”.



El BCB reiteró que no cobrará ningún tipo de comisión o costo por dicho servicio a las Entidades del Sistema Financiero, coadyuvando de esta manera con la gestión en favor de los beneficiarios. En noviembre, el ente emisor informó que otorgó a las EIF, a través de los mecanismos de Venta Directa y Bolsín, un total de $us 1.467 millones.