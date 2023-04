Descuartizan a los mejores gallos de la granja

El turista extranjero que se atreve a desafiar las advertencias y llega al No Estado Plurinacional enfrenta mal trato desde que pisa un aeropuerto o una terminal; los testimonios se repiten. Uno reciente, una turista inglesa perdió su avión de conexión porque la funcionaria de Migración en Viru Viru no podía ni teclear y tardaba preciosos minutos con cada pasajero. “Diré a todos mis amigos que no vengan”, declaró en la sala de espera. “No se dan cuenta que con cada ignorante como esta señorita pierden miles de dólares”. Al salir, la responsable de Aduana le ordenaba sacar su maleta y no entendía que ella solamente viajaba con una mochila. Su destino final y fatal era: ¡Uyuni! ¿Cómo habrá pasado su vacación?

Personas que prefieren vivir del trabajo ajeno, de la extorsión, del chantaje, de la amenaza han logrado esta semana apoderarse de casi cien mil dólares de los hoteleros en el más importante destino turístico de Bolivia, el salar de Uyuni. Para vergüenza del resto de los bolivianos, las autoridades se negaron a cumplir con su deber o declararon frases patéticas: “Es un problema entre privados”.