Desechar lo que no sirve

Recientemente, Óscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó que el Órgano Electoral presentará un proyecto de ley para dejar sin efecto las elecciones primarias que, en teoría, deberían servir para que los militantes de las organizaciones políticas legalmente reconocidas voten y elijan a los binomios que participarán en las elecciones generales de 2025.



La razón es simple, aún no hay luz verde para las elecciones judiciales y como bien dijo el Presidente del TSE: “Podemos vivir hasta sin pan, pero sin justicia no podemos vivir”. Y no, no es que la elección judicial sea una panacea para erradicar la corrupción, retardación y sumisión de los jueces al poder de turno; pero es imperativo cumplir la Constitución y poner freno a la ilegítima auto prórroga de mandato decidida por el Tribunal Constitucional.



Es pertinente señalar que en los últimos meses los magistrados auto prorrogados han emitido varios fallos favorables al Gobierno y reñidos con fundamentos básicos del Derecho Constitucional y la vigencia de los principios democráticos, situación que lleva a la razonable susceptibilidad de que el Gobierno, sus operadores políticos y su reducida bancada parlamentaria boicotean el proceso con el fin de ejercer el poder mediante decretos, fallos y persecuciones judiciales. En síntesis: arbitrariedad y autoritarismo.



En términos técnicos, el TSE necesita 150 días para organizar la elección judicial, plazo que comenzará a correr una vez que la Asamblea Legislativa finalice el proceso de selección de postulantes. Es decir, si en las próximas semanas ocurre un milagro y se definen listas, la votación para las judiciales podría darse a fines de noviembre o principios de diciembre y resulta imposible que casi en paralelo se realicen las primarias. La disyuntiva es: ¿tribunales o candidatos? y la respuesta también obvia: justicia.



Por otro lado, ¿sirven de algo las elecciones primarias? La respuesta es: no. Y todo tiene una razón de ser. En principio, se debe recordar que en 2019, cuando Evo Morales obtuvo un aval constitucional para postularse a la presidencia, el rodillo masista impuso las primarias con el único fin de darle algo de legitimidad al espurio binomio oficialista. Y así se desperdiciaron 29 millones de bolivianos



También es cierto que las primarias de 2019 fueron un gasto insulso porque en todos los partidos solo se presentó un postulante: Morales por el MAS, Carlos Mesa por el FRI y Óscar Ortiz por Bolivia Dice No, por mencionar algunos casos. En resumen, una pantomima.Y para este año el escenario es igual o peor, simple y llanamente porque los partidos políticos no son democráticos y los dirigentes son caudillos incapaces de promover nuevos liderazgos o alternancia en la representación partidaria.



En ese contexto, prescindir de las elecciones primarias suena como una decisión necesaria y razonable, lo que no debería liberar a las organizaciones políticas de cumplir con otras obligaciones: tener estatutos actualizados, dirigentes legales, contar con un padrón de militantes que respalde su existencia, presentar estados financieros o cumplir con las normas de paridad y alternancia, entre otras condiciones.



Es de esperar que el TSE actúe con independencia y probidad. y que presente a la brevedad posible la propuesta de eliminación de las primarias. Asimismo, la Asamblea Legislativa debería dar celeridad al tratamiento de la norma y el Ejecutivo también tendría que dejar de lado sus tendencias autoritarias. Podría ser un buen punto de partida para reordenar la agenda política y recuperar algo de la institucionalidad perdida.