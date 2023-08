Despedida al último patricio cruceño

En las negociaciones con el Gobierno sobre la ley de regalías de 1938, la propuesta final del Poder Ejecutivo era que un 6% de las mismas sean manejadas desde La Paz en obras para Santa Cruz y el 5% restante sea del uso directo de la región. Si bien la mayoría negociadora regional vio que era un avance, el doctor Terrazas se opuso aduciendo que no venían a la sede de gobierno a negociar la ley, sino a que se cumpla. Esta firme determinación no dejó de causar malestar entre algunos miembros de la comisión. Sin embargo, fue este simple hecho el que luego permitió que Santa Cruz obtenga el pago total del 11%, que le correspondía conforme a la ley de Germán Busch y Dionisio Foianini. Cuando se le preguntó a don ‘Lulo’ cuál fue el motivo de no contar esta historia, sólo respondió: “¡Para qué, yo tenía que hacerlo, no necesitaba aplausos!”.