Después de 38 años, renace el mercado negro del dólar y se incrementa a Bs 7,70

Desde la etapa de la hiperinflación en Bolivia (1983-1985) la brecha cambiaria no había crecido tanto en el país. En 1985, previo a la promulgación del Decreto 21060, el mercado paralelo del dólar estadounidense superaba en más de 15 veces las cotizaciones del mercado oficial. El pasado viernes, la cotización del dólar en el mercado paralelo -en las principales ciudades del país- se encontraba en Bs 7,70 para la venta.

Por su parte, el experto en economía, Róger Banegas, lamentó que el contexto cambiario hay a desmejorado en Bolivia, con una Ley del Oro que ha fracasado y no se han encontrado soluciones efectivas en el fortalecimiento de las reservas internacionales netas (RIN), que cuentan con menos divisas y menos oro que antes. “De hecho, si comparamos el nivel de las RIN con la cantidad óptima que debería tener, Bolivia está en peores condiciones que Argentina y prácticamente similar que Venezuela; hay indicadores que respaldan esta valoración”, sostuvo.

Al mismo tiempo, puso en duda la entrega de dólares del Banco Central de Bolivia (BCB) a los bancos del sistema y aseguró que continúan las restricciones de devolución de ahorros en dólares por parte de los bancos a sus clientes que lo demandan. “Esto se ha deteriorado, al punto que entre bancos no están aceptando transferencias en dicha moneda”, indicó Banegas.

En ese sentido, explicó que no conoce normativa al respecto, pero últimamente se ha visto que un cliente que tiene cuentas en dólares en distintos bancos, no puede realizar operaciones interbancarias con esa moneda. Al mismo tiempo, apuntó que otra de las restricciones que alientan el mercado paralelo del dólar son los costos de las comisiones por giros al exterior. “Hay dos costos, el primero es el costo porcentual, que está en función de las posiciones que tiene cada banco, pero el promedio está entre un 9 y 10%. Aparte hay una comisión fija que varía según el banco, que va desde los 1.000 a 1.200 bolivianos”, reveló Banegas.

El economista agregó que para realizar una remesa o un giro internacional, el cliente tiene que llevar sus dólares o tener su cuenta en dólares en el banco. “Por ningún motivo existe la figura de que yo tengo bolivianos, quiero hacer un giro al extranjero y que el banco me venda dólares y aparte me cobre por la transferencia o por el giro. Esas operaciones no existen. ”, aseveró.