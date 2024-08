Después de sufrir un paro, Eidy Roca fue sometida a una traqueotomía

Poco antes de la intervención, hasta la clínica llegaron representantes de la Defensoría del Pueblo, pero no pudieron acceder a la ex ministra porque ya se encontraba en preparación para la cirugía.

“Tenemos bronca, nos da de todo, pero tenemos que ser fuertes. Yo, personalmente, no puedo llorar, no les voy a dar ese gusto porque eso quieren, vernos humillados, y trato de que Dios guarde mi corazón, por mí, no por ellos, para no guardar rencor. Dios dice “mía es la venganza”, y me quedo con esa promesa, pero mientras viva usaré las leyes para hacer justicia. No se merecen vernos llorar”, dijo Lady Roca desde la Foianini, donde familiares y amigos se concentraron para esperar un milagro, por encima de la ciencia.