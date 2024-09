Después de Venezuela, ¿Bolivia?

Ante ello, Chile no puede seguir simulando normalidad donde no la hay, relacionándose y buscando acuerdos con un régimen (Arce) que persigue a opositores, encarcela o exilia de facto a otros, tolera el narcotráfico, el contrabando, y la migración irregular hacia nuestro país, bajo un modelo que compromete la paz, la seguridad y el bienestar de nuestros habitantes. La apertura de los pasos fronterizos con Bolivia las 24 horas a partir de mayo pasado no sólo retrata una desorientación estratégica que nuestra política exterior debiese corregir, sino que es una medida inconducente al no ser correspondido por Bolivia en la protección y control de las fronteras.