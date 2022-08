Después del covid vienen los dolores de espalda e incluso, la pérdida de memoria

“En realidad, solo supe que estaba con covid cuando en una prueba de rutina nos hicieron la prueba de antígeno nasal y salió positivo. Me practiqué un examen más específico y resultó que estaba en la etapa final de la enfermedad. No perdí el sentido del olfato ni el gusto, no sentí dolor de garganta ni siquiera me faltaba la respiración, por eso asumí que era una gripe.