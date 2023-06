Después del estaño y el gas natural ¿qué?

¿Ha escuchado alguna vez aquello de que “no hay profeta en su tierra”? Por si no lo sabía, quien originalmente lanzó tal expresión fue Jesucristo, hace poco menos de 2.000 años. ¿Por qué dijo eso? Porque su gente no le creía lo que Él les decía. Las Escrituras relatan que cierta vez Jesús volvió luego de muchos años al lugar de su infancia y quedó asombrado de la incredulidad de la gente con relación a su persona, por lo que no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Quiénes perdieron por no creer? No perdió Él, perdieron quienes se resistieron a creer lo que Jesús les profetizaba.