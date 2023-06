Destinan Bs 491 millones para pago de jubilaciones

En las tres jornadas de pago (1, 2 y 3 de mayo) la Gestora Pública destinó Bs 491 millones para el pago del 80% (170.124) de los beneficiarios (213.000), entre jubilados y derechohabientes.



Jaime Durán, gerente general de la Gestora Pública, precisó que “se inyecto a la economía unos Bs 491 millones. De ese total, Bs 202 millones fueron pagados en ventanilla y Bs 289 millones se depositaron en las cajas de ahorro de los beneficiarios”.



La autoridad detalló que 74.643 personas optaron el cobro presencia por ventanilla, mientras que 95.481 personas recibieron su beneficio de forma directa, en sus cuentas (cajas de ahorro).



Sobre el desempeño de la entidad estatal, Jorge Cabrera, representante de la Federación de Jubilados de Santa Cruz, indicó que es prematuro hacer un balance, pero lo demostrado hasta el momento de acuerdo con su criterio deja un “margen para la esperanza y la confianza”.



“Entre nuestros asociados no hubo quejas. Se destacó la cantidad de puntos de atención para aquellos que quieran cobrar por ventanilla. Todavía hace falta promocionar este beneficio, porque las personas creen que solo Banco Unión paga, cuando no es así” observó Cabrera.



Durán sostuvo que hay algunas confusiones en el pago mediante los apoderados, por lo que precisó que para este sistema de pago los documentos que habilitan a los apoderados, si el beneficiario se encuentra en el país, tienen una vigencia de tres meses por lo que es necesaria su renovación un vez que finaliza ese plazo.



Si por el contrario, el beneficiario radica en el exterior, la vigencia de poder es de dos años, por lo que una vez cumplido el plazo también es necesaria su renovación.



Germán Molina, analista económico, indicó que los pagos en las cajas de ahorro se cumplieron con normalidad y en algunos casos el beneficio se depositó entre el 30 y el 31 de mayo.



“Esta forma de pago ya lo hacían las AFP, pero es auspiciador que la administradora estatal también siga con esta buena práctica. Eso genera confianza entre los beneficiarios”, puntualizó el analista económico.



Sin comisión



Un aspecto que destacó Durán es el no cobro de la comisión del 1,31%, que antes realizaban las AFP. Esto significa “que unos Bs 7,2 millones están volviendo a los jubilados”, subrayó Durán.



Para un mejor servicio la autoridad recomendó que los beneficiarios opten por el pago directo a sus cajas de ahorro, un sistema que considera seguro y expedito.



En este sentido, del 100% el 60% de los beneficiarios siguen cobrando sus jubilaciones de forma presencial en las diferentes entidades financieras y que el 40% recibe su dinero en sus cajas de ahorro.



Durán subrayó que los jubilados o derechohabientes recibirán su boleta de pago al cobrar en ventanilla del banco y podrán imprimir este documento a través de la oficina virtual o las plataformas de atención al cliente de la Gestora, en caso de que reciban su pensión mediante abono en cuenta.



En cuanto a la migración de datos de las AFP hacia las Gestora Pública, el funcionario explicó que se está por el orden del 97% y que el “restante 3% tiene que ver con el cronograma de trabajo. Pues, el corte de trabajo de las AFP fue el 15 de mayo y por ello tienen hasta el 15 de junio tiempo para brindar toda la información. La idea es que no se pierda uno solo centavo de los aportes jubilatorios”, señaló Durán.