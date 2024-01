Destinan $us 15,7 millones de las utilidades de la banca para fondos productivos y sociales

Con el objetivo, según el Ministerio de Economía, de fortalecer la economía del país se promulgaron tres decretos. Uno de ellos, el Decreto Supremo (DS) 5096 determina que el 6% ($us 15,7 millones) de las utilidades netas que lograron en 2023 los Bancos Múltiples y Bancos Pymes pasen a los fondos productivos como una muestra del cumplimiento de la función social de los servicios financieros.

Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas indicó que este porcentaje del 6% significa unos $us 15,7 millones y que las utilidades que generaron las entidades financieras serán destinadas a la conformación de fondos de garantía , como el Fondo de Garantías de Créditos de Vivienda de Interés Social (Fogavisp ); Fondo de Garantías de Créditos al Sector Productivo ( Fogacp ), Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial ( Fogagre ) y al Fondo para Capital Semilla ( Focase) , entre otros.

Al respecto, Sergio Asbún, gerente del Banco Económico, explicó que el destino de una parte de las utilidades de la banca para cumplir con la función social no es algo nuevo, sino que se da desde 2014.

Juan Carlos Vargas secretario general de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia ( Conamype ), sostuvo que lamentablemente estos fondos de garantía no están cumpliendo “con el fin para que fueron creados”.

Vargas sostuvo que estos fondos de garantía son un respaldo para cuando el micro o pequeño empresario busca un crédito y no cuenta con una garantía real, “se apoye en los fondos de garantía que están vigentes, pero eso no sucede pues las entidades financieras siguen exigiendo garantías reales que como sector muchas veces no podemos cumplir”, remarcó Vargas