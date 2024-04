Detectan al menos 4 controversias en el límite entre Santa Cruz y Beni

En 1914 no existía el Instituto Geográfico Militar, que fue creado en 1936, y “cuando hizo el trabajo de demarcación de límites tomó de referencia la comunidad y no el barrancón”, algo que en criterio del profesor pisafirmeño “fue un error”.

Los técnicos de la Gobernación de Santa Cruz creen que esa modificación fue unilateral, sin considerar a las regiones para abrir espacios de trabajos técnicos y conciliaciones. El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, aseguró que en este caso no se modificó la Ley de 1914 y que un decreto no puede ser más que una ley. Reiteró que este jueves 18 de abril los g obernadores de Beni, Alejandro Unzueta, y de Santa Cruz, Mario Aguilera (en suplencia) se reunirán en Cochabamba en una primera reunión de conciliación.

La Central Indígena del Bajo Paragua, que reúne al pueblo Chiquitan o, se declaró en emergencia. Reclaman por la libre autodeterminación y el derecho a ser consultados. Esto ante un fallo de la Sala Constitucional Primera del Beni que consideró que Piso Firme es parte del territorio beniano. Pero eso no es todo. Los indígenas chiquitanos exhortaron a las autoridades cruceñas a “pensar en Santa Cruz”y no en intereses privados a la hora defender a Piso Firme.

“Quiero decir a nuestras autoridades que no vean sus intereses, no vean el color político, sino veamos que es lo que va a perder Santa Cruz sino ponemos de pie, si no nos paramos para defendernos como siempre lo hemos hecho”, declaró la segunda cacique de Piso Firme, Maida Peña, tras una reunión en la que analizaron ese fallo.

Ni por el tema Piso Firme no nos podemos poner de acuerdo, por. ¡Dios Santo! No sé cuál es el meollo de todo esto, pero Piso Firme siempre fue mantenido por Santa Cruz (...). No puede ser que ni el tema Piso Firme nos podamos sentar. Para esto no es necesario pelearse ni salir a protestar, pongámonos de acuerdo y contratemos un equipo jurídico que defienda los intereses de Santa Cruz y punto. No hay mucho misterio esto”, remarcó el exlíder cruceño.