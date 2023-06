Detrás de la supuesta venta de una bebé está el drama de la violación a una adolescente

Los hechos La hermana de la adolescente es la que se percata de que la muchacha ya no tenía a la bebé y le pregunta dónde está y se sorprende con la respuesta de que fue asaltada saliendo del hospital Francés. La adolesce nte dijo que la llevaron en una vagoneta blanca y la dejaron botada por el kilómetro 9 de la doble vía a La Guardia.

“La vendí a mi bebé, mi tía la vendió a mi bebé”, indicó la adolescente y eso movilizó de inmediato a las autoridades. Lo primero que hicieron fue arrestar a la tía involucrada y, con el secuestro de los equipos telefónicos, se pudo evidenciar conversaciones de chat con las personas. Los que recibieron a la bebé son una pareja de médi cos, que en primera instancia pidieron a la adolescente que no los contacte para no tener problemas, pero luego la Felcc intervino y les dijo que la entreguen.

Toda apunta a la tía como autora intelectual, porque es quien influyó en la adolescente para que se haga la venta. “La adolescente no sabía cómo contactaba a los compradores y su participación es solo para hacer la entrega de la bebé, donde uno de los médicos le da Bs 200 para que se haga colocar un chip (implante anticonceptivo)”, cuenta Honor.

Al verse acorralados, según Honor, la pareja optó por entregar a la bebé y ahora están encarcelados junto con la tía de la adolescente.

“Estamos a la espera de una familia ampliada para que esta bebé no quede en un hogar, pero ya van cuatro días (hasta ayer) y no se han apersonado”, indicó Honor.