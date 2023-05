Detrás del gran pez

Una de las causas de que en la actualidad los comunicadores incurran en malas prácticas se debe a la falta de reflexión en torno al oficio. Claridad, brevedad, concisión: las tres máximas del periodismo. El oficio no solamente debe recordar sus tres principios elementales sino también empezar a amigarse con la búsqueda de la originalidad.

Si algo tienen en común el género informativo y el género lírico –vale decir, la poesía- es que ambos se valen de un ejercicio fundamental: la entrevista con la realidad. Como el poeta, el buen periodista debe encarar su jornada convencido de que solamente perdiéndose podrá encontrar ideas o temas sustanciosos. “Perderse” es andar por caminos que otros no han recorrido, no repetir las noticias que otros proclaman. Perderse equivaldrá a salir a la caza de noticias vigorosas, historias que, al igual que los grandes peces, no se dejan atrapar con facilidad.