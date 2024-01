Deuda externa por $us 4.484 millones reforzará reservas internacionales y apalancará la inversión pública

El Estado recurrirá al endeudamiento para apalancar la inversión pública y reforzar las Reservas Internacionales Netas (RIN) que en 2023 tuvieron una drástica caída. En total, el Banco Central de Bolivia (BCB) d ispondrá de $us 4.484 millones para ambos ítems .

Durante la gestión 2023, Bolivia registró una disminución considerable de sus reservas en dólares. Hasta diciembre cayeron a $us 1.709 millones, pero de esa cantidad, $us 166 millones estaban en divisas; es decir, en dinero físico.

En su informe, Rojas explicó que esta reducción se explica por los gastos que tuvo que realizar el Estado en la compra de combustibles . Solo en ese requerimiento se destinaron $us 2.682 millones.

A estos gastos se suma el encarecimiento del pago de la deuda externa, que el año pasado llegó a $us 1.490 millones . Otro de los factores que llevaron a la reducción de las RIN fueron los recursos entregados a las financieras para atender la demanda inusual de dólares.

Para los bancos, según el BCB, se destinaron $us 1.739 millones y otros $us 199 millones por la venta directa de divisas.

Pese la caída de las reservas, Rojas, señaló que hay varios factores que harán que las mismas se incrementen. Por ejemplo, sostuvo que existen créditos por desembolsar por $us 3.732 millones .

Aparte de estos recursos, detalló que existen otros $us 752 millones que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.

Por esos créditos, en total el Estado recibirá $us 4.484 millones. No obstante, Rojas aclaró que esos recursos no solo son para fortalecer las reservas, sino también “para apalancar proyectos de inversión pública”.