Deuda pública y rentismo

Una de las conclusiones del estudio destaca las condiciones institucionales del endeudamiento. Muestra que se ha producido mediante procedimientos que al parecer transgredieron de manera sistemática la legislación boliviana. El Banco Central, por ejemplo, se ha convertido en un prestamista generoso del gobierno y sus empresas, a pesar de que la Ley Orgánica no se lo permite. En ese caso, como en otros, se ha recurrido al inapropiado expediente de “autorizar créditos” mediante la ley de presupuesto, cuya vigencia es de solo un año y no debería tratar temas que no sean de gestión del gasto público. El informe señala también otras normas que han sido ignoradas o vulneradas por vía de una excepción que se ha hecho hábito.