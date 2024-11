Deudas por más de Bs 400 millones ahogan a la Alcaldía, afectando obras y servicios

Las deudas asfixian al Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra que acumula obligaciones por más de Bs 400 millones con empresas constructoras, de mantenimiento, de servicios y con proveedores de medicamentos e insumos.

A los reclamos por sueldos de los médicos y trabajadores del sector salud que marcaron la semana, se suman las exigencias de pago de las empresas responsables de la ejecución de obras en la ciudad, y de laboratorios y farmacias encargados de abastecer con medicamentos e insumos a los centros y hospitales municipales.

Concejales opositores señalan que la falta de liquidez se refleja en las obras inconclusas, el desabastecimiento de medicamentos y cortes en los servicios básicos. Esta semana, la situación llegó al extremo de que algunos centros educativos quedaron sin energía eléctrica debido a facturas impagas, y gestores culturales salieron a las calles a exigir pagos.

Mientras tanto, el Ejecutivo asegura que está haciendo todo lo posible por cumplir con los compromisos, aunque admite que la crisis económica está golpeando duramente a todas las instituciones, incluida la Alcaldía cruceña.

Ante los pedidos de pago de las constructoras a la Alcaldía, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) emitió un pronunciamiento público haciendo conocer que el sector está en emergencia porque las empresas, que tienen contratos de obras y servicios, no están logrando cumplir con los cronogramas de avance debido a que llevan varios meses con las planillas impagas. La situación está llevando a que consideren la rescisión de contratos e, incluso, si esto persiste a la paralización de obras.

El gerente general de Cadecocruz, Javier Arze Justiniano, informó que el Gobierno Municipal tiene pagos pendientes con unas 35 empresas constructoras y se estima que la deuda bordea los Bs 380 millones.

Según Arze, como Cadecocruz han sostenido reuniones con autoridades de la Alcaldía buscando solución a los problemas que enfrentan las empresas del sector, como la falta de combustible y las deudas pendientes que, en muchos casos, se arrastran desde el año pasado.

De acuerdo con la entidad, varias constructoras están analizando la posibilidad de rescindir contratos debido a que la situación es insostenible, lo que está “plenamente justificado en el contrato”, que establece como causal para ello, el incumplimiento de una de las partes. “La Alcaldía les debe planillas incluso de la gestión 2023 y (las empresas) prefieren rescindir contrato a seguir esperando que les paguen”, dijo Arze.

Son distintos proyectos y servicios los que están impagos y no tienen respuesta. Jorge Franco, de la empresa Florida, que realiza la poda de árboles y el corte de pasto en la ciudad, indica que el municipio les debe desde junio.

La planilla mensual es cerca de Bs 3,3 millones, por lo que hasta octubre la deuda asciende a más de Bs15 millones.

Indicó que recién le terminaron de pagar el mes de mayo, con lo que lograron abonar al personal para continuar con el servicio.

“El municipio se escuda en que no tiene recursos económicos, pero es muy difícil trabajar sin el pago mensual, porque todos los días hay que tener dinero para comprar combustible, aceite, insumos, pita, repuestos y otros. Realmente estamos haciendo magia para no parar por una responsabilidad social”, dijo Franco, al indicar que los insumos también ya no cuestan lo mismo que hace un año, cuando se adjudicaron el servicio por cinco años.

El sector artístico también alzó su voz de protesta el lunes y martes frente a la Casa de la Cultura.

Representantes de la Asociación de Actores y Actrices de Santa Cruz (Asadcruz) denunciaron que la Alcaldía les adeuda más de Bs 500.000 desde marzo, lo que afecta directamente a unas 300 personas y deja en incertidumbre la realización de futuros proyectos culturales.

Emi Chávez, presidenta de Asadcruz, calificó como humillante el trato recibido. “Invertimos nuestros propios recursos, porque la Alcaldía no adelanta pagos. Ahora estamos endeudados y no podemos planificar nuestras actividades pendientes para este año”, afirmó.

Por su lado, Alejandro Fuentes, que organiza el Festival Internacional de Cine (Fenavid), lamenta que a este proyecto tan grande no se destinen recursos, pero ahora también atraviesa un inconveniente por falta de pago a la actividad que se denominó Día del Cine Boliviano. Se realizó en marzo con proyecciones de películas en el centro cultural de la Villa Primero de Mayo e instalaron un museo de la historia del cine boliviano y cruceño.

El municipio se comprometió a apoyar con recursos esta actividad, aunque hasta el momento no hace el desembolso, pero igualmente se tiene que cumplir con los acreedores. “Debo ese dinero y no me han pagado por ese proyecto”, lamentó Fuentes.

En cuanto a los medicamentos, la concejala Lola Terrazas señaló que la Alcaldía le debe a los proveedores más de Bs 24,6 millones, desde enero, y que debido a ello las empresas no participan de las nuevas licitaciones, lo que deja a las farmacias institucionales desabastecidas y también se caen los procesos de adjudicación.

De acuerdo con la información que hizo llegar la Cámara de Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) al Concejo Municipal, solicitando se gestione el pago a la industria nacional, son doce los proveedores afectados con los incumplimientos. A uno se adeuda Bs 3.542.087 y a los otros Bs 3.409.627, Bs 663.124, Bs 5.028.716, Bs 2.112.970, Bs 2.471.905, Bs 186.801, Bs 899.412, Bs 446.830, Bs 5.346.483, Bs 349.474 y Bs 144.914.

La concejala Terrazas considera que toda esta crisis refleja la mala administración del Ejecutivo, que se ha visto envuelto en el escándalo de desvío de las recaudaciones por la manipulación informática y otros hechos de corrupción.

“La Alcaldía cruceña está en bancarrota. La corrupción está dejando en toco las arcas del municipio. Las deudas que pagan los contribuyentes están siendo desviadas a bolsillos de particulares y eso explica por qué el municipio no está cumpliendo con sus metas de recaudación”, manifestó.

“El alcalde le debe a los gestores culturales, que son contratos mínimos, y también acumula deudas millonarias por obras impagas. Además, no les cumple a los profesionales de salud ni a los proveedores de medicamentos”, agregó al señalar que tampoco ve medidas de ajustes financieros ni un plan anticrisis, porque el presupuesto para el despacho del alcalde se mantiene por encima de los recursos destinados a cultura y el número de funcionarios subió de 9.000 a 13.000 desde la anterior gestión.

Por su lado, el concejal Manuel Saavedra señaló que el problema con el incumplimiento de pagos ya es un círculo vicioso.

“Las empresas no se presentan porque no les pagan y eso hace que falten los remedios en los centros de salud y los hospitales. El que paga los platos rotos de la mala administración es el ciudadano que está enfermo, que necesita remedios y no hay en las farmacias”, dijo al referirse al desabastecimiento de medicamentos.



Cumple con los pagos

El secretario de Administración y Finanzas, Róger Serrate, descartó que el Gobierno Municipal tenga iliquidez. Sostiene que se están cumpliendo con los pagos de a poco, incluso con los servicios básicos de las unidades educativas.

Manifestó que a los médicos ya se les pagó lo que estaba pendiente y a los artistas también se les está cumpliendo, al igual que a las empresas constructoras.

“Se les ha comenzado a pagar y vamos a continuar haciéndolo. Hay una cantidad de deuda evidentemente, pero eso se va pagando de acuerdo a los contratos, con las planillas que van presentando y con el avance, porque no todo se tiene que pagar en un día”, indicó.

El secretario de Administración y Finanzas señaló que en la anterior semana se pagó Bs 32 millones a las constructoras. “Lo que se le va debiendo se va pagando de acuerdo al ingreso que va teniendo la planilla de avance de obra”, remarcó.

La autoridad reconoció que la crisis afecta al Gobierno Municipal. “Hay una disminución en los ingresos. Han bajado los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de coparticipación y los ingresos propios. Esto se debe a la crisis que todos estamos viviendo. Estamos en crisis, no solo la Alcaldía, sino todo el país”, subrayó.

Admitió que se debe a una parte de los funcionarios, pero que se está cumpliendo de acuerdo a los ingresos.También dijo que para contrarrestar la situación económica hay un ajuste en los gastos.

Por su lado, el vocero de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, indicó que se ha ido cumpliendo con el pago de salarios al sector salud, a quien pidió tolerancia hasta que se completen las planillas y se evite perjudicar a la población con paros.

Sobre los reclamos en el área cultural, Sarita Mansilla, secretaria municipal de Cultura y Turismo, aseguró que su área cumplió con los procesos administrativos, pero que el retraso en los pagos recae en la Secretaría de Administración y Finanzas. “Estamos buscando soluciones. Esperamos por liberar una parte del dinero adeudado en los próximos días”, afirmó.

OTROS DATOS

GUARDERÍAS

La concejala Lola Terrazas cuestiona que cierran sus puertas en octubre, pese a que el Programa Operativo Anual (POA) asigna recursos para su funcionamiento durante los 12 meses del año. Señala que esta situación afecta directamente a los padres y a los niños que dependen de estos centros.





TEATRO