DGAC retira matrículas a cuatro aviones de Amaszonas; más de 2.000 pasajeros afectados

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), confirmó que desde hoy se retiran las matrículas de los cuatro aviones de Amaszonas. Es decir, no podrán volar. Situación que afectará a más de 2.000 pasajeros que ya adquirieron sus respectivos boletos aéreos.

José Iván García, director ejecutivo de la DGAC, remarcó que desde esta jornada los cuatro aviones de Amaszonas que tienen un conflicto con el arrendatario GY Aviation Lease 1816 Co. Ltd. No podrán realizar ningún viaje.