DHL y Hilton lideran las mejores empresas para trabajar en el ranking mundial GPTW 2022

Bonn Bonn North Rhine–Westphalia Germany

Transporte

Empleados: 120.000





2º Hilton

McLean Virginia United States

Hospitalidad

Empleados: 150.050





3º Cisco

San Jose California United States

Tecnologías de la información

Empleados: 116,418

4º Salesforce

San Francisco California United States

Tecnologías de la información

Empleados: 86.000





5º Millicom (Tigo)

Luxemborg Luxemborg

Telecomunicaciones

Empleados: 21.000





6º AbbVie

North Chicago Illinois United States

Biotecnología y farmacéutica

Empleados: 50.000





7º Deloitte

London England United Kingdom

Servicios profesionales

Empleados: 415.000





8º Hilti

Schaan Liechtenstein

Manufactura y producción

Empleados: 32.092





9º SC Johnson

Racine Wisconsin United States

Manufactura y producción

Empleados: 12.000





10º Stryker

Kalamazoo Michigan United States

Manufactura y producción

Empleados: 48.025





11º Teleperformance

Paris Ile de France France

Servicios profesionales

Empleados: 403,000





12º Medtronic

Dublin Leinster Ireland

Biotecnología y farmacéutica

Empleados: 90.000





13º EY

London England United Kingdom

Servicios profesionales

Empleados: 365.399





14º VRIO: DIRECTV & SKY

Buenos Aires Buenos Aires Argentina

Telecomunicaciones

Empleados: 7.300





15º SAP SE

Walldorf Baden-Württemberg Germany

Tecnologías de la información

Empleados: 112.106





16º Scotiabank

Toronto Ontario Canada

Servicios financieros y seguros

Empleados: 89.500





17º Accenture

New York New York United States

Servicios profesionales

Empleados: 710.000





18º Nestlé

Vevey Vaud Switzerland

Manufactura y producción

Empleados: 270.000





19º Cadence

San Jose California United Staetes

Electrónica

Empleados: 9.797





20º Mercado Libre

Buenos Aires Buenos Aires Argentina

Tecnologías de la información

Empleados: 30.000





21º FedEx

Memphis Tennessee United States

Transporte

Empleados: 550.000





22º Concentrix

Fremont California United States

Servicios profesionales

Empleados: 290,000

23º Sopra Steria

Annecy France France

Tecnologías de la información

Empleados: 47.000





24º Adobe

San Jose California United States

Tecnologías de la información

Empleados: 28.167





25º Bristol-Myers Squibb

New York New York United States

Biotecnología y farmacéutica

Empleados: 32.200