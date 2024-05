Día de furia: Oriente separa a siete jugadores

Tucho, durante la conferencia, negó haber insultado a Gutiérrez, aunque se ratificó en su decisión. “Ya no puede seguir jugando, tiene 41 años, prefiero poner uno de 20. Yo no lo insulté, está mal ese chico, tiene que ir al sicólogo”, sostuvo. A esa hora de la noche surgió la versión que los jugadores no se iban a presentar a la práctica de hoy y algunos, como Marco Riquelme, Diego Bejarano y Rubén Cordano, postearon fotos en blanco y negro dando un mensaje de “o ellos o el DT”.