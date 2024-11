Diagnóstico participativo

Sin un diagnóstico situacional basado en datos, no es posible hacer una buena gestión pública, es decir, resolver los problemas y mejorar la calidad de vida en el territorio. Sin problemas identificados y sus indicadores, no sería posible optimizar la inversión pública, ya que los objetivos no contemplarían metas (indicadores) y las obras y otras acciones se fijarían arbitrariamente. Cuando estas se ejecuten, no se podría saber qué problemas o en qué medida estos se están resolviendo.