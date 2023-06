Días amargos

No se puede decir mucho más sobre la muerte del exinterventor de Banco Fassil, Carlos Colodro, salvo que se trató de uno de los hechos más inquietantes y amargos de los últimos años.

Difícil saber todo lo que había detrás de escena en una entidad que mostraba su aparente solvencia con múltiples y costosas sucursales instaladas lo mismo en centros urbanos poblados que en alejadas poblaciones en las que, posiblemente, las amplias instalaciones no correspondían necesariamente con la demanda de servicios financieros.

Por lo que se sabe, no existían razones de orden personal o familiar que habrían empujado a Colodro al extremo de quitarse la vida. En todo caso, los resultados de la sorprendentemente rápida investigación ordenada por el Gobierno, mostraron que, si hubo un motivo de fondo, tuvo que ver con la frustración y la tensión originadas por su función como interventor.

Posiblemente no haya existido una mano asesina, como se desprende de lo que dejan ver las imágenes captadas por las cámaras del edificio donde el exinterventor perdió la vida, difundidas por el Ministerio de Gobierno. Pero está claro que ésta es una explicación más bien superficial, que sirve al propósito de desmentir las primeras denuncias sobre tortura o la presencia de otras personas en el lugar de los trágicos hechos, pero que no aclara en absoluto quiénes estuvieron detrás de las presiones que recibió Colodro y que, aparentemente, impidieron que se sepa algo que vaya más allá de un guion de explicación “conveniente” sobre la quiebra de Fassil.

Obviamente no hay relación entre un caso y otro, pero eso no quita la sensación de inquietud que dejan esas muertes, más allá de las explicaciones familiares en unos casos y oficiales en los otros. Después de mucho tiempo, tal vez varias décadas en las que no se habían dado eventos similares, los bolivianos vivieron días de amargura, incredulidad y desconfianza.