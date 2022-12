Días de paz y de recuerdos…

A mí me llena de recuerdos, tristes y alegres, porque los pasé con mis padres y hermanos y sin ellos, debido a que, con Teresita, mi esposa, tuvimos una vida de muchos traslados, cosas del trabajo, como la deben tener los militares, sin duda. En Santa Cruz he pasado muchas navidades cuando era niño, cuando joven, y ahora en esta veteranía ya prolongada. Pero más nochebuenas he celebrado en La Paz, como muchas en Santiago de Chile, Madrid, Asunción, México, Buenos Aires y una en Montevideo.