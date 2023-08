Diego Caicedo: “El 90% de las exportaciones de la CAN al mundo es manufactura”

Diego Caicedo, secretario general de la Comunidad Andina (CAN) destacó el rol del bloque económico, social y cultural creado en 1969. Considera que más allá de la salida de Chile y Venezuela la integración entre los cuatro miembros restantes se ha fortalecido y busca captar nuevos socios o países observadores que confían en la CAN.

Un balance muy positivo. Estamos hablando de 54 años de proceso de integración que se fue consolidando en el tiempo. Como ejemplo, en 1969 como bloque se llegó a exportar alrededor de $us 52 millones y en 2022 más de $us 163.000 millones. En todos estos años hubo en promedio un crecimiento del 10%. Este bloque representa a más de 115 millones de habitantes andinos. Hemos generado en este tiempo una serie hitos como la zona de libre comercio que permite la exportación e importación de productos sin el pago de aranceles.

Se debe destacar que para Bolivia la CAN es el principal destino para sus exportaciones. En 2022 las ventas bolivianas a la CAN fueron alrededor de $us 2.300 millones, cuando el total de las ventas bolivianas al exterior son de unos $us 13.000 millones.