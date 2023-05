Diego von Vacano, analista en el tema litio: “La fuerte presencia de YPFB en el tema litio daña el negocio”

Existen posibilidades de participar en el mercado industrializado del litio, pero esa opción se está reduciendo dado que el mercado global se complejiza. Bolivia cuenta con enormes reservas de la materia prima, pero no cuenta de forma concreta con la tecnología para su industrialización como sí la tienen Chile, Argentina y Australia, que extraen y exportan litio con valor agregado. Bolivia está compitiendo con estos países y la contienda es muy dura. También se debe tomar en cuenta que ya hay baterías que no necesitan de litio, como las de sodio, y eso genera presión. Cada día que pasa es una pérdida de millones para nuestro país.

El principal inconveniente es que esta estrategia va a tardar demasiado tiempo, porque Bolivia no tiene la infraestructura para este tipo de tecnología. Lo que se debería haber hecho tiempo atrás es extraer el litio de las piscinas que Evo Morales mandó a construir, con una inversión de unos $us 1.000 millones, hace varios años. Si se hubiera usado la tecnología de las piscinas ya en 2021 se tendría litio, pues es una tecnología mucho más rápida. El cambio del sistema de extracción ha sido un grave error. Otra observación fue la convocatoria de las empresas para el sistema DEL, que al no ser una licitación abierta no hubo transparencia para saber por qué se eligió a una y por qué se descartó a otra. Al respecto, no hubo una explicación técnica.