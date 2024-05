Diésel: negar la escasez no soluciona el problema

Desde la entidad de los surtidores explicaron que estas asignaciones, que son determinadas mensualmente bajo las directrices de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), no reflejan la realidad de la demanda, generando interrupciones diarias en la comercialización regular de combustibles. Se trata de un dato que derrumba los discursos de abastecimiento regular o sobredemanda. Ya son varios los temas económicos en los que el discurso del Gobierno contrasta con la realidad.



Las consecuencias de esta situación son palpables. El transporte, pilar fundamental para el comercio y la logística, está seriamente afectado. Los transportistas, incapaces de acceder al combustible necesario, ven sus operaciones paralizadas, con el consecuente impacto en el traslado de productos y el perjuicio económico que esto conlleva.



La industria, por su parte, no es ajena a la crisis. Diversos sectores que dependen del diésel para el funcionamiento de su maquinaria y equipos están en una situación difícil. La producción se ve mermada, los costos se incrementan y la competitividad se compromete seriamente.



El sector agropecuario también sufre los embates de la escasez. El diésel es esencial para el funcionamiento de tractores, cosechadoras y otros equipos agrícolas. Su ausencia pone en riesgo la siembra, la cosecha y la distribución de alimentos, con el potencial de generar desabastecimiento y alza de precios en la canasta básica.



La negación del problema por parte de las autoridades no contribuye a solucionarlo. Es necesario un análisis serio y transparente de la situación, identificando las causas reales del desabastecimiento y tomando medidas efectivas para solucionarlo.



Incrementar la importación de diésel, optimizar la distribución interna, mejorar la comunicación con los sectores afectados y trabajar en conjunto para encontrar soluciones sostenibles son algunas de las acciones necesarias. La transparencia, el diálogo y la colaboración entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil son claves para superar esta crisis y garantizar el abastecimiento oportuno de este combustible vital para el desarrollo del país.



La escasez de diésel es evidente en Bolivia, pero aún hay tiempo para actuar. No podemos permitir que la falta de un combustible esencial asfixie la economía y afecte el bienestar de la población. Es hora de tomar medidas urgentes y conjuntas para asegurar el suministro y garantizar el funcionamiento normal de los sectores productivos del país. Además, una de las diez medidas acordadas con el Gobierno y los empresarios fue la subasta para aliviar la importación y el subsidio ¿en qué quedó? ¿solo en buenas intenciones?