Diésel y gasolina, soluciones para aliviar su escasez

El 2021 decidí comprar mi primer vehículo, por necesidad de trabajo. A un inicio me rehusaba hacer la compra, porque es un gasto fuerte y porque manejar en nuestras calles es un estrés por el transporte desorganizado. Como conductor nuevo, solo me preocupaba en no raspar el aro de las llantas, estacionar en lugares seguros y lavarlo una vez por semana Cargar gasolina no era un problema. Sin embargo, desde el año pasado me afronto a una nueva preocupación, mantener mi tanque de gasolina medio lleno o hacer hora para comprar combustible en largas filas. Ahora esta es la preocupación de muchos.